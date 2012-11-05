ЗМІ: Ізраїль планував розпочати війну з Іраном в 2010 році

За даними журналістів, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу і міністр оборони Ехуд Барак віддали розпорядження привести армію в підвищену бойову готовність на випадок можливого удару по ядерних об'єктах на території Ірану, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Jerusalem Post.

Цю ініціативу назвали "незаконною" і різко розкритикували тодішній глава служби зовнішньої розвідки "Моссад" Мейр Даган і на той момент діючий начальник штабу армії оборони Ізраїлю Габі Ашкеназі. Вони заявили, що спецоперація проти ядерних розробок може призвести до неконтрольованих наслідків, у тому числі до повномасштабної війні між Ізраїлем та Іраном. Ашкеназі і Даган також нагадали, що подібні дії обов'язково повинні узгоджуватися з кабінетом міністрів і звинуватили Нетаніягу і Барака в спробі "почати війну крадькома".

Нетаніягу і Барак зі свого боку звинуватили військове керівництво в тому, що підзвітні Ашкеназі і Даганом відомства не готові до військових дій у разі потреби. Барак в інтерв'ю Channel 2 також висловив сумніви в тому, що спецоперація на ядерних об'єктах Ірану обов'язково призвела б до повноцінної війні.

Так чи інакше, через розбіжності політичного і військового керівництва Ізраїлю операція проти Ірану була скасована. Інші подробиці цього конфлікту дворічної давнини мають бути оприлюднені Channel 2 в понеділок, 5 листопада, коли буде показана повна версія програми.