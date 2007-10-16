У світовому рейтингу свободи слова Україна ввійшла в перші 100

Україна зайняла 92-е місце в рейтингу свободи слова міжнародної організації "Репортери без кордонів". Про це йдеться в повідомленні організації . Таке ж місце зайняла Малаві.

До першої десятки увійшли: Ісландія, Норвегія, Естонія, Словаччина, Бельгія, Фінляндія, Швеція, Данія, Ірландія та Португалія.

У повідомленні наголошується, що всі Європейські країни показали дуже високий рівень свободи слова, і лише Болгарія (51-е місце) і Польща (56-е місце) відстають від цих показників.

Натомість група країн, що розвиваються, потрапили у верхні місця рейтингу. Тринідад і Тобаго посіли 19-е, Мавританія і Намібія розділили 25-е, Гана зайняла 29-е, Уругвай - 37-е, а Нікарагуа - 47-е місце.

США одержали 48-е місце, поліпшивши свій показник на 5 пунктів порівняно з 2006 роком. Серед країн СНД найвільнішу пресу мають Грузія та Вірменія, які займають, відповідно 66-е та 77-е місце.

На 81-му місці Молдова, Таджикистан зайняв 115-е місце, Казахстан - 125-е, Азербайджан - 139-е. Росія зайняла 144-е місце, Білорусь - 151-е. Останнє, 169-е місце, зайняла Ерітрея.

"Репортери без кордонів" складають цей рейтинг на підставі опитування 15 організацій, які займаються вивченням свободи висловів, своїх 130 кореспондентів, журналістів, експертів, юристів і захисників прав людини. Опитування є анкетою з 50 питань про свободу слова в країні респондента.

Рейтинг представлений по 169 країнам, решта країн не включені через брак даних про них.

Нагадаємо, в 2006 році "Репортери без кордонів" поставили Україну на 105 місце в рейтингу свободи слова.