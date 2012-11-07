Жириновський заявив, що переобрання Обами - шлях до самоізоляції США
09:32, 07 листопада 2012Світ
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Лідер ЛДПР Володимир Жириновський вважає, що, обравши Барака Обаму своїм президентом, США стали на шлях самоізоляції.
Жириновський: США хоче відпочивати, ні у що не втручатися
"Америка сама себе прирікає на застій, вибравши Барака Обаму... Америка хоче відпочивати, ні у що не втручатися. Це початок шляху до самоізоляції Сполучених Штатів", - сказав Жириновський в ефірі однієї з радіостанцій, пише РІА "Новости".
На президентських виборах у США перемагає кандидат, який набирає не менше 270 голосів виборників (з 538).
У підрахунку голосів беруть участь національні медіахолдинги CNN, Fox, NBC, CBS та АР. CNN в середу повідомила, що Обама переміг, набравши 303 голоси виборників.
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