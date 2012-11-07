Жириновський заявив, що переобрання Обами - шлях до самоізоляції США

"Америка сама себе прирікає на застій, вибравши Барака Обаму... Америка хоче відпочивати, ні у що не втручатися. Це початок шляху до самоізоляції Сполучених Штатів", - сказав Жириновський в ефірі однієї з радіостанцій, пише РІА "Новости".

На президентських виборах у США перемагає кандидат, який набирає не менше 270 голосів виборників (з 538).

У підрахунку голосів беруть участь національні медіахолдинги CNN, Fox, NBC, CBS та АР. CNN в середу повідомила, що Обама переміг, набравши 303 голоси виборників.