Путін: модель однополярного світу у США не вийде

Президент Росії Володимир ПУТІН упевнений, що США не вдасться створити модель однополярного світу. Це на практиці не реалізовується”, - заявив В.ПУТІН в інтерв`ю іранським журналістам в Тегерані, передає РІА Новини.

"Жодна держава, навіть найбільша, не в змозі вирішити всі світові проблеми самостійно, не вистачить ніяких ресурсів - ні фінансових, ні економічних, ні матеріальних, ні політичних, - і це стає сьогодні очевидно. Приклади Афганістану й Іраку тільки підтверджують цю тезу", - відзначив російський президент.

"Тому ми пропонуємо посилити роль і значення універсальної міжнародної організації, якою є ООН, посилити роль і значення міжнародного права, строго дотримувати принципів міжнародного права і суверенітету держав, добиваючись консенсусу при ухваленні рішень. Це важка робота, але тільки в ході такої роботи можна досягти довгострокових результатів і стабільності в світовій політиці", - сказав В.ПУТІН.