Путін: модель однополярного світу у США не вийде
Ресурсів не вистачить...
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"Жодна держава, навіть найбільша, не в змозі вирішити всі світові проблеми самостійно, не вистачить ніяких ресурсів - ні фінансових, ні економічних, ні матеріальних, ні політичних, - і це стає сьогодні очевидно. Приклади Афганістану й Іраку тільки підтверджують цю тезу", - відзначив російський президент.
"Тому ми пропонуємо посилити роль і значення універсальної міжнародної організації, якою є ООН, посилити роль і значення міжнародного права, строго дотримувати принципів міжнародного права і суверенітету держав, добиваючись консенсусу при ухваленні рішень. Це важка робота, але тільки в ході такої роботи можна досягти довгострокових результатів і стабільності в світовій політиці", - сказав В.ПУТІН.