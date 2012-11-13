Антимонополісти оштрафували російську залізницю майже на 71 мільйон доларів

ФАС Росії притягнула до адміністративної відповідальності найбільшого перевізника ВАТ "Российские железные дороги" за зловживання домінуючим становищем, на компанію накладено штраф більше 2 мільярдів рублів, говориться в повідомленні антимонопольного відомства.

"Згідно з постановою ФАС Росії, ВАТ" РЖД "притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу у розмірі 2 мільярдів 241,296 мільйона 238 рублів за зловживання домінуючим становищем на товарному ринку перевезень вантажів залізничним транспортом територією РФ.

Раніше комісія ФАС визнала, що компанія порушила частину 1 статті 10 закону "Про захист конкуренції".

При цьому компанії було видано припис про задоволення заявок на перевезення вантажів на умовах інвентарного парку і про організацію взаємодії з компаніями, що входять в групу осіб ВАТ "РЖД" та іншими операторськими компаніями в цих цілях ", - цитує ФАС РІА "Новости".

Справу стосовно РЖД було порушено за результатами розгляду матеріалів, які надійшли в ФАС від компаній, галузевих об'єднань вантажовідправників, ряду органів виконавчої і законодавчої влади та органів прокуратури. "У зверненнях зазначалося значне зростання сукупних транспортних витрат, пов'язаних із перевезеннями вантажів залізничним транспортом загального користування, збільшення розміру нерегульованої" вагонної складової ", неповне погодження або відмову від узгодження заявок на перевезення вантажів з підстав, не передбачених чинним законодавством, незабезпечення відправок масових вантажів та інше ", - відзначає ФАС.