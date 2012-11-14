Всесвітньо відома «людина-кіт» знайдена мертвою в США

Американець Денніс Авнер, який змінив свій зовнішній вигляд до невпізнання за допомогою пластичних операцій, пірсингу і татуювань і більш відомий під прізвиськом «людина-кіт» знайдений мертвим в своєму будинку в американському штаті Невада, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання New York Daily News.

54-річний Авнер був знайдений мертвим ще 5 листопада, відзначає видання. Поліція поки не з'ясувала причини смерті "людини-кота", однак, є припущення, що він покінчив життя самогубством.

Як відзначає видання, Денніс Авнер почав змінювати свій зовнішній вигляд ще в 1980-х роках. Дитяче захоплення тиграми переросло в прагнення стати схожим на цього представника сімейства котячих.

По всьому тілу Авнер зробив татуювання у вигляді смужок, які імітують тигрові, крім того, він змінив форму губ, розріз очей і заточив зуби так, щоб його обличчя стало нагадувати котяче. Протягом багатьох років "людина-кіт" була улюбленцем публіки, він охоче брав участь у різних ТБ-шоу і давав інтерв'ю.

Довідка. Американець Денніс Авнер (Dennis Avner), більш відомий під іменами Тигр, що крадеться (Stalking Cat) або Людина-кіт (Cat Man), народився в 1958 році в Флінті, штат Мічиган. Деякі джерела стверджують, що у Денніса є коріння індіанців племен дакота і гурон. Тому образ тигра, священний для індіанців, з дитинства притягав Авнера і цим пояснюється його рішення увійти в цей образ якомога глибше.