У Гватемалі від землетрусу постраждали 3,4 млн осіб

10:05, 18 листопада 2012
Світ
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Кількість постраждалих у результаті нещодавнього землетрусу в Гватемалі перевищила 3,4 млн. людей.

Кількість постраждалих від землетрусу збільшилася

Про це повідомила національна служба із зниження наслідків стихійних лих, передає РІА «Новости».

Раніше кількість людей, які залишилися без електрики, води і зв'язку, оцінювалася приблизно в 1,2 мільйона.

За останніми даними, внаслідок потужних підземних поштовхів магнітудою 7,2, що сталися 7 листопада, у Гватемалі загинули 44 людини, економіці країни завдано серйозних збитків. Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ, землетрус завдав збитків 11 з 22 департаментів країни.

Документально підтверджено, що приблизно 30,5 тис. людей було евакуйовано, майже 10 тис. з них продовжують залишатися у тимчасових притулках. Руйнування різного ступеня тяжкості зафіксовані у 21,8 тисяч будинків й інших споруд, з яких 11,6 тисячі доведеться відбудовувати по-новому.

За словами міністра фінансів центральноамериканської країни, на сьогодні уряд Гватемали вже зарезервував приблизно 140 млн. дол. для робіт з відновлення економіки. Допомогу в цьому готовий надати і Міжамериканський банк розвитку.

Тим часом, до Гватемали продовжує надходити допомога з інших країн. 17 листопада стало відомо, що ще 50 тонн гуманітарних вантажів направила Венесуела. Загалом з моменту трагедії Каракас відправив до Гватемали вже 150 тонн допомоги, насамперед продукти харчування і медикаменти.

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