У Гватемалі від землетрусу постраждали 3,4 млн осіб

Про це повідомила національна служба із зниження наслідків стихійних лих, передає РІА «Новости».

Раніше кількість людей, які залишилися без електрики, води і зв'язку, оцінювалася приблизно в 1,2 мільйона.

За останніми даними, внаслідок потужних підземних поштовхів магнітудою 7,2, що сталися 7 листопада, у Гватемалі загинули 44 людини, економіці країни завдано серйозних збитків. Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ, землетрус завдав збитків 11 з 22 департаментів країни.

Документально підтверджено, що приблизно 30,5 тис. людей було евакуйовано, майже 10 тис. з них продовжують залишатися у тимчасових притулках. Руйнування різного ступеня тяжкості зафіксовані у 21,8 тисяч будинків й інших споруд, з яких 11,6 тисячі доведеться відбудовувати по-новому.

За словами міністра фінансів центральноамериканської країни, на сьогодні уряд Гватемали вже зарезервував приблизно 140 млн. дол. для робіт з відновлення економіки. Допомогу в цьому готовий надати і Міжамериканський банк розвитку.

Тим часом, до Гватемали продовжує надходити допомога з інших країн. 17 листопада стало відомо, що ще 50 тонн гуманітарних вантажів направила Венесуела. Загалом з моменту трагедії Каракас відправив до Гватемали вже 150 тонн допомоги, насамперед продукти харчування і медикаменти.