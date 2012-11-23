В Ізраїлі перебувають кілька тисяч туристів з України

Про це УНІАН повідомила глава департаменту Міністерства туризму Ізраїлю в країнах СНД Нета Пелег-Брискін.

«Ті туристи, які перебували в Ізраїлі, продовжили свій відпочинок, готелі в основних туристичних містах були заповнені. Поки що у нас немає точної інформації про вплив ситуації, що склалася, на попит на відпочинок в Ізраїлі, але ми можемо з упевненістю сказати, що не було зафіксоване значного падіння попиту», - сказала вона.

За словами Н.Пелег-Брискін, «деякі туристи переносили свої дати поїздки на грудень або січень», проте, в цілому, «заплановані екскурсії не скасовувалися, паломницькі тури з України тривали».

«Ми чекаємо, що українські туристи приїдуть до нас на Новий рік і Різдво і проведуть свою відпустку в Ізраїлі», - сказала вона.

Н.Пелег-Брискін відзначила, що Міністерство туризму Ізраїлю поширило докладну інформацію щодо ситуації в Ізраїлі серед українських і російських туроператорів.

«Ми підтримуємо постійний контакт і діалог з туріндустрією, робимо новинні розсилки», - сказала вона.

За словами Н.Пелег-Брискін, «відповідальні органи Ізраїлю уважно стежили за ситуацією і були добре підготовлені для забезпечення безпеки і благополуччя туристів і своїх громадян».

Вона також повідомила, що на сьогодні в Ізраїлі перебуває більш як 100 тис. туристів зі всього світу і кілька тисяч з України.