У ЄС вважають, що Росії за рік не впоратися зі своїми візовими проблемами

Росія і ЄС завершили обговорення плану щодо досягнення безвізового режиму лише у 2011 році.

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Незважаючи на це, плани Москви вельми оптимістичні: до кінця 2012 року завершити реалізацію першого і другого блоків Плану щодо документів і незаконної міграції, до саміту "Росія-ЄС" в червні 2013 року - закінчити роботу з третім і четвертим блоками (громадський порядок, безпека, правове співробітництво та зовнішні зв'язки), пише Комерсант-Україна. Саму угоду в Москві сподіваються підписати в грудні 2013 року.

Втім, в Євросоюзі заяви Росії вважають необгрунтованими.

"Росіяни кажуть, що технічних проблем немає, але, з нашої точки зору, це не так, - заявило дипломатичне джерело в Брюсселі. - В РФ серйозна проблема з мігрантами, і вона стає дедалі гострішою. ​​Є претензії до роботи кордонів. Крім того, існує катастрофічна проблема з корупцією, яка зачіпає і сферу захищеності документів. Ми сильно сумніваємося, що все це можна виправити за рік". Співрозмовник вважає, що процес скасування віз між РФ і ЄС знаходиться "на самому початку" і тому "про якісь терміни говорити передчасно".