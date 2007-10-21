Після меси поляки йдуть на виборчі дільниці

До Польщі прикована увага усієї світової спільноти - там проходять дострокові парламентські вибори. Дані на виході з виборчих дільниць буде оприлюднено через 20 хвилин після завершення голосування, о 20.20 за місцевим часом (21.20 київськ). Експерти передбачали, що явка виборців буде значно вища, ніж на останніх виборах.

У списки для голосування внесено 30 млн. чоловік, з яких, за даними опитування, близько 60% мають намір прийти до виборчих урн. Вони і визначать, хто з 6187 кандидатів гідний зайняти 460 крісел в нижній палаті парламенту - Сеймі, і виберуть з 685 кандидатів 100 сенаторів (членів вищої палати парламенту). Кожен виборець одержує два бюлетні: для виборів в Сенат - жовтого кольору, а в Сейм - білого кольору.

Обстановка спокійна, зареєстровано лише декілька дрібних порушень, що стосуються агітації в день виборів, що заборонено законом.

Але, всупереч прогнозам, голосування поки йде не дуже активно: через п`ять годин після відкриття виборчих дільниць бюлетені опустили тільки трохи більше 8 відсотків виборців.

Можливо, це пов`язано з тим, що багато поляків - віруючі, і вранці вони насамперед вирушили на недільну месу.

Згідно з даними численних соціологічних досліджень, до парламенту Польщі точно проходять чотири політичні партії: опозиційна ліберальна "Громадянська платформа" (PO) - лідер Дональд Туск, правляча консервативна партія "Право і справедливість" (PIS) - лідер Ярослав Качиньський, лівий блок "Ліві і демократи" (LID) - лідер Олександр Квасьнєвський і найстаріша партія в країні - Польська селянська партії (PSL) - лідер Вальдемар Павляк. Решта всіх партій навряд чи зможе подолати п`ятипроцентний бар`єр.

РІА Новости