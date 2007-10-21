У Польщі подовжено ”виборчу тишу”

На двох виборчих ділянках у Варшаві продовжено до 22.55 за місцевим часом, передає кореспондент РІА Новости. Як зазначають місцеві спостерігачі, такої ситуації з продовженням голосування ще не було ніколи за весь період проведення в Польщі вільних виборів, починаючи з 1991 року.

Дані exit-polls поки не оголошуються - відповідно до законодавства, по всій країні продовжена так звана "виборча тиша".

Представник Державної виборчої комісії (ДВК) Польщі, у Варшаві на двох виборчих ділянках не вистачило бюлетенів для голосування. Дільничні виборчі комісії не чекали такої високої явки громадян, тому довелося додатково довозити бюлетені. Після чого було ухвалено продовжити голосування.

За неофіційними даними інформаційного телеканалу TVN24, явка виборців в цілому по країні перевищила 55%.