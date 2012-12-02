У Мехіко інавгурацію президента відзначили масовими заворушеннями

Про це повідомляє РІА «Новости».

За даними Червоного Хреста, кількість людей, які одержали легкі травми, перевищила 75 чоловік. Офіційна влада таку кількість постраждалих поки що не підтвердила. Раніше повідомлялося про 8 поранених, зокрема 4 поліцейських, і 65 затриманих.

Мер Мехіко Марсело Ебрард навів на прес-конференції дані про 103 затриманих учасників безладів. "Місто обурене цією агресією, все було зроблено навмисне, щоб зруйнувати Аламеду (парк у центрі міста), але нас не залякати", - наголосив він. За його словами, призвідникам безладів загрожують тюремні строки від 5 до 30 років у разі, якщо буде доведена їхня причетність до нападів у складі організованих груп на поліцію і об'єкти громадської інфраструктури. Міський голова поклав відповідальність за погроми і сутички з поліцією на три анархістські організації Мексики.

З ранку суботи зіткнення з поліцією сталися в районі конгресу, де відбулася церемонія вступу на посаду обраного Президента П.Ньєто. До моменту його переїзду в національний палац для виступу з першим зверненням до нації маніфестанти намагалися переміститися до центру міста, в район площі Сокало, проте були зустрінуті силами поліції на підходах.