Відкриття нового аеропорту в Берліні знову переноситься

Терміни відкриття летовища переносяться вже втретє: спочатку його повинні були здати в експлуатацію в червні цього року, потім було названо іншу дату – березень 2013 року.

Як передає Німецька хвиля з посиланням на діловий часопис Wirtschaftswoche, цей мільярдний проект виявився в центрі уваги не лише через перенесення термінів здачі його у користування. Експерти висловлюють припущення, що аеропорт може виявитися ще й занадто маломістким.

«У зв'язку з постійним зростанням пасажиропотоку в німецькій столиці новий аеропорт Берліна вже від початку функціонування працюватиме на межі своїх потужностей», - зазначає видання.

Журнал цитує технічного директора аеропорту Горста Аманна: «Аеропорт Берлін-Бранденбург доведеться розширювати». При цьому керівництво аеропорту відкидає звинувачення в тому, що летовище спроектували замалим. У відповідь на ці закиди представник аеропорту заявив, що його будівництво «планували з огляду на потреби ринку й попит». А в разі потреби летовище можна «успішно розбудувати».

На даний момент передбачено, що аеропорт Берлін-Бранденбург обслуговуватиме близько 27 мільйонів пасажирів на рік. Два нині діючі аеропорти німецької столиці Теґель та Шенефельд, які планують закрити після відкриття нового летовища, досягнуть такого обсягу пасажиропотоку вже в 2013 році. Тобто, новий аеропорт досягне свого максимального пасажиропотоку практично одразу після відкриття.

Таким чином аеропорт, вартість якого вже зараз складає 4,3 мільярда євро, після початку функціонування знову потребуватиме нових інвестицій. «Питання про розширення постане дуже скоро», - наголошує технічний директор летовища.

Загальна вартість проекту, яка спершу мала складати два з половиною мільярди євро, за час будівництва виросла майже вдвічі. Відкриття аеропорту переносилося через проблеми з вентиляцією, системою протипожежної безпеки та у зв'язку з банкрутством залучених до будівництва підрядників.