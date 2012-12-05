Єврокомісія виділить 45 млн євро країнам-сусідам

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Як зазначається у повідомленні, метою ініціативи є підтримка організацій громадянського суспільства регіону Європейського сусідства у їхньому політичному діалозі з владою країн-партнерів ЄС. Також Фонд покликаний надати підтримку громадянському суспільству у процесі реформ на національному рівні та на рівні місцевого самоврядування.

За словами Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон, громадянське суспільство «відіграє головну роль рушійної сили демократизації та гуртування». «Ініціативу, що було ухвалено сьогодні, слід розглядати як конкретне втілення цього переконання і наших зусиль розвивати справжнє партнерство з громадянським суспільством», – підкреслила К.Ештон.

У свою чергу Єврокомісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле додав, що за допомогою цього Фонду ЄС має на меті розширити масштаб підтримки громадянського суспільства регіону Європейського сусідства.

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У представництві ЄС пояснили, що фінансування ініціативи розподіляється на дві частини: Фонд Східного партнерства отримає нові бюджетні асигнування у розмірі 23,3 млн. Євро, а додаткові кошти Фонду Південного партнерства складуть 22 млн. євро. Для порівняння, у 2011 році бюджет обох фондів – Східного та Південного партнерств – становив 26,4 млн. євро.

У представництві ЄС нагадали, що Єврокомісія створила Фонд громадянського суспільства регіону Європейського сусідства у 2011 році з метою зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільства країн-партнерів. Фонд надає можливість цим організаціям брати участь у поточних процесах трансформації та демократизації у країнах-сусідах ЄС за допомогою нарощування їхнього потенціалу у сфері захисту прав і громадянських свобод, організаційній діяльності та моніторингу.