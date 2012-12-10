У московській квартирі на 45 кв.м. виявилися прописані майже 340 осіб

Прокурорська перевірка встановила, що в квартирі по вулиці Коненкова загальною площею 44,7 квадратного метра була зареєстрована родина власника - московського підприємця, а також 333 мігранта з країн Середньої Азії. Постановка їх на міграційний облік була проведена з порушенням закону, зважаючи на неможливість їх проживання на зазначеній житлоплощі, зазначають у прокуратурі.

«За результатами перевірки прокурор направив до суду позовну заяву про визнання постановки на міграційний облік відділом УФМС по району Бібірево міста Москви іноземних громадян незаконної та зняття їх з міграційного обліку. Бутирський районний суд міста Москви позовні вимоги прокурора задовольнив у повному обсязі», - йдеться в релізі.

Після вступу рішення суду в законну силу прокуратура проконтролює його фактичне виконання.