Лукашенко порадив Росії «забити болт» на «список Магнітського»

Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає, що Росії не варто боятися "списку Магнітського" (законопроект про візові санкції відносно росіян, причетних, на думку американських конгресменів, до порушень прав людини), прийнятого сенатом США минулого тижня.

"Навіщо Росії боятися якогось Магнітського? Росія - самодостатня країна. Росії потрібно ногою тупнути, забити "болт" на цих демократичних страждальців", - заявив Лукашенко у вівторок в Мінську, зустрічаючись з членами Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії в рамках форуму європейських і азіатських медіа, повідомляють РІА Новости.

Лукашенко порадив російським чиновникам "не возити гроші в Америку". "Коли у вас гроші в Америці, звичайно, тоді від Магнітського буде колотити, як у лихоманці", - сказав Лукашенко. На його думку, Росії більше слід переживати за Білорусію, Україну і Казахстан, щоб жити разом. "А вони (Захід) до нас приповзуть", - зазначив він.

"Захід пів-Іраку розбомбили, знищили всю арабську дугу, і вони про якогось Магнітського говорять", - підкреслив білоруський президент.