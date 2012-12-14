Помер ісламський духовний лідер
01:45, 14 грудня 2012Світ
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У Марокко помер 84-річний шейх Абдельссалам Ясін, духовний лідер радикального ісламістського руху "Справедливість і духовність".
Торік рух виступив інціатором антиурядових протестів, передає РосБізнесКонсалтинг.
Шейх кілька разів був заарештований через антимонархічні погляди.
Рух "Справедливість і духовність" заборонений у Марокко і стоїть на більш радикальних позиціях, ніж правляча нині в країні ісламська партія.
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