Помер ісламський духовний лідер

Торік рух виступив інціатором антиурядових протестів, передає РосБізнесКонсалтинг.

Шейх кілька разів був заарештований через антимонархічні погляди.

Рух "Справедливість і духовність" заборонений у Марокко і стоїть на більш радикальних позиціях, ніж правляча нині в країні ісламська партія.