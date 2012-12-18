Названо найбільш багатомовне місто Європи

У Лондоні користуються 300 мовами, але це пояснюється розміщенням там посольств багатьох країн, зазначив автор дослідження, професор Ярон Матрас.

Що стосується Манчестера, то на даний час загальне число його жителів становить півмільйона чоловік, і з точки зору культурної різноманітності він може зрівнятися з Нью-Йорком і Парижем.

Як повідомляє Euromag, дві третини школярів міста говорить двома мовами - англійською і своєю рідною. Серед цих іноземних мов зустрічаються десятки індійських діалектів, мови народів Західної Африки, курдська, ромська, уйгурська і навіть науатль - мова стародавніх ацтеків Мексики. Як зазначає Daily Mail, більшість іноземців розмовляє рідною мовою вдома, але використовують англійську на роботі чи навчанні.