Снігова лавина зійшла на школярів, які каталися на санчатах в Киргизії

Дев'ятикласники місцевої школи каталися на санчатах з гори на околиці села Илай-тала, вдень в суботу, коли на схил зійшла снігова лавина, накривши 23 людини ", - повідомив Бекілов РІА Новости.

На місце НП негайно прибули рятувальники МНС, які за допомогою місцевих водіїв почали операцію з порятунку дітей. Внаслідок довготривалих рятувальних робіт з-під снігу витягли всіх школярів. Дві дівчинки були знайдені загиблими, ще два хлопчики госпіталізовані. Їх стан оцінюється як важкий, всього меддопомога знадобилася 8 дітям, повідомляє МНС.

У середу МНС Киргизії розповсюдило штормове попередження у зв'язку з високою небезпекою сходу снігових лавин у гірських районах республіки, нагадав прес-секретар.