Снігова лавина зійшла на школярів, які каталися на санчатах в Киргизії

19:39, 22 грудня 2012
Світ
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Дві школярки загинули в результаті сходження сніжної лавини в Кара-Кульджінському районі Ошської області Киргизії вдень в суботу, повідомив прес-секретар МНС республіки Абдішаріп Бекілов.

Дві дівчинки загинули через сходження лавини в Киргизії

Дев'ятикласники місцевої школи каталися на санчатах з гори на околиці села Илай-тала, вдень в суботу, коли на схил зійшла снігова лавина, накривши 23 людини ", - повідомив Бекілов РІА Новости.

На місце НП негайно прибули рятувальники МНС, які за допомогою місцевих водіїв почали операцію з порятунку дітей. Внаслідок довготривалих рятувальних робіт з-під снігу витягли всіх школярів. Дві дівчинки були знайдені загиблими, ще два хлопчики госпіталізовані. Їх стан оцінюється як важкий, всього меддопомога знадобилася 8 дітям, повідомляє МНС.

У середу МНС Киргизії розповсюдило штормове попередження у зв'язку з високою небезпекою сходу снігових лавин у гірських районах республіки, нагадав прес-секретар.

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