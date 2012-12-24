Поромне сполучення між Україною і Росією відновлено

Про це повідомляє повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Південне митне управління (ПМУ).

У четвер поромне сполучення "Кавказ - Крим" було призупинено через різке погіршення погодних умов - штормовий вітер і хвилі.

На під'їзді до пункту пропуску зібралися легкові і вантажні автомобілі. Водіям було рекомендовано утриматися від поїздок, а в разі крайньої необхідності перетинати кордон через Таганрозьку митницю.

"За оперативною інформацією Краснодарської митниці, поромне сполучення" Кавказ - Крим" в пункті пропуску" Кавказ ", розташованому на російсько-українській ділянці кордону, відновлено і працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Тим не менш, Південне митне управління рекомендує тим, хто збирається в дорогу, вибирати оптимальний маршрут руху, відстежуючи ситуацію в пунктах пропуску в режимі on-line на сайті ПМУ.