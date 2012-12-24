Президент Киргизстану відмовив США в розміщенні авіабази в аеропорту «Манас»

Атамбаєв провів у понеділок велику прес-конференцію за підсумками першого року свого президентства, відповівши на запитання місцевих та іноземних ЗМІ.

"Військової складової в цивільному аеропорту "Манас "не повинно бути, це моя принципова позиція", - сказав він.

Як повідомляє РІА Новости, авіабаза США, пізніше переіменована в Центр транзитних перевезень, була створена в міжнародному аеропорту "Манас" Бішкека в грудні 2001 року і є основним логістичним вузлом для перевезення вантажів і сил антитерористичної коаліції до Афганістану. Договір про розміщення авіабази США в Киргизстані діє до 2014 року.

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв неодноразово заявляв, що республіка ні за яких умов не буде подовжувати термін перебування іноземних військових в своєму цивільному аеропорту. Він зазначив, що не побоюється посилення наркотрафіку після відходу американських військових з Афганістану. "Якби коаліція хотіла, за 11 років вони могли всі ці посадки опіумного маку стерти в порошок. Я не вірю, що у них був такий намір. Я задавав питання представнику держдепу, чому активні дії в Афганістані останнім часом ведуться виключно на півдні. Таке відчуття, що бойовиків спеціально видавлюють до наших кордонів ", - зазначив глава киргизької держави.