У Запоріжжі збожеволіла 24-річна слідча - її співмешканця знайшли мертвим

Інформацію про подію, що сталася 22 грудня, УНІАН сьогодні офіційно підтвердили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

«Дійсно, вранці 22 грудня до Орджонікідзевського РВВС м. Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків по вул. Південне шосе в м. Запоріжжі виявлено труп 27-річного безробітного, раніше судимого чоловіка з ножовим пораненням. На місце події негайно виїхало керівництво прокуратури Запорізької області, міліція та слідчо-оперативна група. У квартирі також була виявлена 24-річна співмешканка вбитого – співробітник одного з РВВС м. Запоріжжя, яка перебувала в неадекватному психологічному стані і була госпіталізована до Запорізької обласної психіатричної лікарні», - повідомили в прокуратурі Запорізької області.

У прокуратурі також відзначили, що зараз жінка перебуває в лікарні у тяжкому стані.

«До сьогоднішнього дня стан її здоров'я не покращився. Допитати її поки що не представляється можливим», - повідомили в прокуратурі.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Хід досудового розслідування взято на контроль прокуратури Запорізької області.