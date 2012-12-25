Один з викрадених в Нігерії моряків, ймовірно, громадянин України

Про це повідомило в понеділок увечері італійське інформагентство ANSA.

Спочатку Міжнародне морське бюро (ММБ) поширило інформацію про те, що минулої неділі біля берегів нігерійського штату Байєльса пірати викрали чотирьох членів екіпажу судна Asso Ventuno, яким управляє компанія Augusta Offshore з головним офісом в Неаполі. Повідомлялося також, що при захопленні Asso Ventuno моряки не були поранені, а саме судно незабаром пірати звільнили. Потім з'ясувалося, що троє з чотирьох викрадених членів екіпажу, включаючи капітана судна, є італійцями.

МЗС Італії підтвердив цю інформацію, зазначивши, що пріоритетним завданням є забезпечення безпеки італійських громадян. Постійний моніторинг ситуації, пов'язаний із захопленням моряків, здійснює Кризова група МЗС Італії, яка інформує про це особисто міністра закордонних справ Джуліо Терці.

Представник Кризової групи відмовився підтвердити або спростувати РІА "Новости" інформацію про те, чи є четвертий викрадений піратами моряк громадянином України. У службі друку МЗС Італії агентству заявили, що не мають інформації з цього приводу. Отримати інформацію в компанії Augusta Offshore поки не вдалося.

Напад піратів сталося в районі, де діє повстанське угрупування "Рух за звільнення дельти Нігера" (MEND). Її бойовики здійснюють напади на об'єкти нафтовидобувної галузі країни, а також викрадають іноземців, що працюють у нафтовій промисловості, з метою отримання викупу. Також тут орудують пірати, які грабують цивільні судна.