У Таджикистані вирішили не блокувати 131 сайт

"У вівторок ввечері нам подзвонили зі Служби зв'язку і сказали, що лист заступника керівника Рафіка Шакірова анулюється", - розповіли РІА Новини три джерела в компаніях інтернет-провайдерів.

Більшість порталів, доступ до яких вимагала заблокувати Служба зв'язку, містять музичний і відео контент.

Але в їх числі опинився і сайт соціальної мережі "ВКонтакте", а також відеохостинг topvideo.tj (таджицький аналог YouTube), applicaton-software.info, my.mail.ru, foto. mail.ru, m.blogs.mail.ru, rupolit.com, а також кілька блогів таджицьких користувачів на платформі wolrdpress.com.

Також в "чорний список" потрапив сайт toptj.com, що став останнім часом платформою для публікацій таджицької опозиції за кордоном, в тому числі опального журналіста і політика Дододжона Атовуллоєва.