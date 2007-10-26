Російський ЦВК оприлюднив інформацію про доходи Путіна

Доходи Президента Росії Володимира ПУТІНА, який очолює виборчий список кандидатів у депутати Держдуми від "Єдиної Росії", минулого року становили 2 млн. 11 тис. 611 рублів 28 копійок, що становить приблизно 80 тисяч 947 доларів.

Такі дані про доходи В.ПУТІНА оприлюднені російським Центрвиборчкомом, повідомляє "РІА Новости".

Згідно з обнародуваними даними, В.ПУТІН має квартиру в Санкт-Петербурзі (площею 77,7 квадратних метрів) і земельну ділянку в Московській області (площею 1,5 тис. квадратних метрів).

На В.ПУТІНА зареєстровано два легкові автомобілі - ГАЗ М-21 і ГАЗ М-21Р (1960 і 1965 років випуску), а також причіп "Скіф" 1987 року. У відомостях про майно кандидатів наголошується, що автомашини В.ПУТІН успадковував від батька і їх перереєстрація не проводилась.

Крім того, за даними ЦВК РФ, на рахунках Президента в Ощадбанку Росії - 3 млн. 83 тис. 219 рублів 34 копійки, в банку ВТБ - 563 тис. 763 рублі 35 копійок і в Балтійському банку - 53 тис. 317 рублів 50 копійок. Також В.ПУТІН володіє 230 акціями у ВАТ "Банк "Санкт-Петербург".

За курсом Центрального банку Росії 1 долар коштує 24,8508 російських рублів.