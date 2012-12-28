Берлусконі буде виплачувати аліменти колишній дружині по ?100 тисяч у день

Берлусконі буде виплачувати аліменти - близько € 100 тисяч на день, € 3 млн кожен місяць, € 36 млн на рік.

За законом дружина після розлучення повинна отримувати стільки грошей, скільки необхідно для підтримки рівня життя рівного тому, що був під час шлюбу.

Також настільки велика сума враховує і той факт, що Ларіо не претендує на нерухомість: Берлусконі залишить собі віллу, вартість якої оцінюється в € 78 млн. Вероніка Ларіо висловила жаль через те, що їй доведеться виїхати з особняка: подружжя жило там 20 років і виховало трьох дітей. Всього в шлюбі вони прожили близько тридцять років.

Ларіо подала документи на розлучення з Берлусконі в 2009 році, звинувачуючи прем'єра у подружній зраді. У середині грудня Берлусконі оголосив, що у нього зараз подруга-неаполітанка, яка молодша за нього на 49 років.

Екс-прем'єр Італії, якого підозрюють у сексуальних зв'язках зі «значним числом» молодих повій, в тому числі неповнолітніми дівчатами, у жовтні був визнаний винним в ухиленні від сплати податків у справі холдингу Mediaset. Суд засудив його до чотирьох років ув'язнення, проте термін майже відразу був скорочений до одного року на підставі закону про амністію, покликаного убезпечити італійські в'язниці від переповнення.

На початку грудня Берлусконі заявив, що буде брати участь у загальнонаціональних парламентських виборах, які пройдуть в країні навесні наступного року.

Газета.ру