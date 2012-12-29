Цього року в Нью-Йорку скоєно найменше вбивств за останні 50 років

У 2012 році число вбивств, зареєстрованих в Нью-Йорку, досягло рекордно низького за останні півстоліття рівня.

Про це в повідомив мер міста Майкл Блумберг на церемонії на честь нью-йоркської поліції, пише Лента.ру з посиланням на AFP.

За весь 2012 рік в місті було скоєно 414 вбивств, що на 19% менше, ніж у 2011 році (тоді було зафіксовано 515 подібних злочинів). Це найнижчий показник з 1963 року, тобто за весь період, в який ведеться подібна статистика.

Попередній "рекорд" Нью-Йорк встановив у 2009 році, коли в місті сталося 471 вбивство.