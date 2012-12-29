Поляки вважають головною подією року Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними проведеного CBOS дослідження, Євро-2012, який поляки проводили разом з українцями, назвали найважливішою подією 38% із понад тисячі опитаних наприкінці листопада початку грудня респондентів.

Друге місце з 3% результатом зайняла тема соціально-економічної ситуації в країні, зокрема, уповільнення зростання економіки, збільшення безробіття, соціальні протести й підвищення пенсійного віку.

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Трійку тем-лідерів закрила ”Смоленська авіакатастрофа” в контексті повідомлень про помилки при похованні жертв цієї трагедії й виявленні на уламках літака слідів вибухівки: її згадали 2% опитаних.

37% полякам важко виділити якусь найважливішу подію, а 13% сказали, що в 2012 році нічого значного не відбулося.

У міжнародній політиці поляки відзначили переобрання на другий термін Президента США Барака Обами: 16% опитаних у той час, як 60% не відповіли на це запитання або сказали, що не було ніяких важливих подій.

Як повідомляв УНІАН, Польща, яка виграла право організовувати Євро-2012 разом із Україною в 2007 році, витратила на підготовку до турніру близько 30 млрд дол., велика частина з яких вкладена в розвиток інфраструктури й безпосередньо не пов`язана з проведенням чемпіонату.

Підготовка самого турніру коштувала країні близько 1,5 млрд дол., велика частина з яких була витрачена на спорудження та реконструкцію 4 стадіонів, де проходили матчі Євро-2012.

За даними експертів, Польщу під час турніру відвідало менше 700 тис. іноземних уболівальників, які залишили в країні близько 350 млн дол.