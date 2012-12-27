Українці назвали політичні події року (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюдненні сьогодні на прес-конференції у Києві дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова.

Лише 12% респондентів вважають, що політичною Подією цього року стало проведення в Україні фінальної частини Євро-2012, 4,7% - ув’язнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, 1,6% - ухвалення закону про засади державної мовної політики, а 1% - бійки у Верховній Раді.

На тему: Українці назвали політиків року (опитування)

Як зазначають соціологи, респондентам не пропонувалися варіанти відповідей на це запитання, вони давали свій один варіант відповіді.

Політичною Подією в світі у 2012 році українці називали: вибори Президента США (18,8%), Євро-2012 (5,9%), події на Близькому Сході (5,8%), “Кінець світу” (4,6%), обрання Володимира Путіна Президентом Росії (4%), кризу в Європі (3,1%), революцію в Єгипті(1,4%), війни та тероризм у світі (1%).

Опитування проводилось з 21 по 24 грудня 2012 року. Загалом було опитано 2009 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.