У Росії вже пропонують поставити Дімі Яковлєву пам'ятник

Про це дитячий хірург написав у своєму твіттері, пише Лента.ру.

Рошаль також зазначив, що підтримує закон, який забороняє всиновлення російських дітей американцями і названий ім'ям Яковлєва.

"Підтримую указ Президента і пропоную в Москві поставити народний пам'ятник Дімі Яковлєву, який рятує у нас дітей без батьків", - написав Рошаль, що раніше вже висловлювався на підтримку заборони на усиновлення дітей з Росії американцями. Зокрема, в твіттері Рошаль написав: "Питання буде знято, якщо ми в Росії створимо всім дітям без батьків умови кращі, ніж переважній більшості прийомних у США".