У Росії вже пропонують поставити Дімі Яковлєву пам'ятник
11:56, 29 грудня 2012Світ
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Директор НДІ невідкладної дитячої хірургії та травматології Леонід Рошаль запропонував поставити "народний пам'ятник" Дімі Яковлєву, російському сироті, що загинув у США в 2008 році.
Рошаль пропонує поставити "народний пам'ятник" / Фото mosobltv.ru
Про це дитячий хірург написав у своєму твіттері, пише Лента.ру.
Рошаль також зазначив, що підтримує закон, який забороняє всиновлення російських дітей американцями і названий ім'ям Яковлєва.
"Підтримую указ Президента і пропоную в Москві поставити народний пам'ятник Дімі Яковлєву, який рятує у нас дітей без батьків", - написав Рошаль, що раніше вже висловлювався на підтримку заборони на усиновлення дітей з Росії американцями. Зокрема, в твіттері Рошаль написав: "Питання буде знято, якщо ми в Росії створимо всім дітям без батьків умови кращі, ніж переважній більшості прийомних у США".
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