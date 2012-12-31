Новий рік уже настав у Китаї

Але для більшості місцевих жителів це лише календарна дата, пише газета «Сегодня».

Китайський Новий рік наступає на першому молодику року в період між 20-м січня і 20-м лютого за григоріанським календарем. На 2013 рік випадає дата - 10 лютого. Традиційні вуличні процесії в цей день - найбільш захоплююча частина свята. Тисячі ліхтарів запалюються під час свята, щоб освітити шлях в Новий рік.

Новий рік у Китаї - свято суто сімейне, тому всі прагнуть провести його в колі рідних. Увечері кожна родина збирається у вітальні на святкову вечерю. Під час цієї вечері, що проходить під знаком єдності роду, і перш за все єдності його живих і покійних членів, його учасники їдять страви, які спочатку підносять духам предків. Одночасно члени сім`ї вибачають один одному старі образи.

Вранці наступного дня китайські сім`ї скуштують пельмені «цзяоцзи». У перший день Нового року рідні та близькі, друзі та співробітники навідують один одного і дарують подарунки.