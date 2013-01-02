Євросоюз ввів нові правила провезення валюти

На всій території ЄС з 1 січня почала діяти єдина форма митної декларації для заяви фізичних осіб про переміщення коштів, повідомляє Європейське радіо.

Нові заходи пояснюють боротьбою із злочинністю і тероризмом. Тепер при прибутті і від`їзді з території ЄС громадянин, що має при собі суму від 10 тис. євро, зобов`язаний подати митну декларацію двічі — як при ввезенні, так і при вивезенні коштів.

Декларувати потрібно не лише готівку в євро, а й еквівалент у будь-якій іншій валюті, а також цінні папери. Правило діє і при проїзді через країни ЄС транзитом.

Якщо в декларації будуть представлені недостовірні або неповні відомості, на заявника чекає покарання, а гроші можуть конфіскувати.