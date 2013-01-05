Американський журнал зрікся визнання Путіна найвпливовішим у світі

На цю тему: Топ-10 найвпливовіших людей світу

Відповідні коментарі за підписом помічника редактора Foreign Policy Джошуа Кітінга розміщені в офіційному блозі редакторів журналу.

Кітінг наголосив, що зазначений список не мав відношення до редакції Foreign Policy. Він був підготовлений політологом і президентом компанії Eurasia Group Яном Бреммером і є лише особистою думкою автора, висловленою в його блозі на сайті журналу. У друкованій версії останнього номера видання, наголошується в повідомленні, ніякого списку найвпливовіших людей планети не було.

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