Американський журнал зрікся визнання Путіна найвпливовішим у світі
05:56, 05 січня 2013Світ
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Редакція журналу Foreign Policy не складала списку найвпливовіших людей світу, в якому президент Росії Володимир Путін зайняв друге - при вакантному першому - місце.
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Відповідні коментарі за підписом помічника редактора Foreign Policy Джошуа Кітінга розміщені в офіційному блозі редакторів журналу.
Кітінг наголосив, що зазначений список не мав відношення до редакції Foreign Policy. Він був підготовлений політологом і президентом компанії Eurasia Group Яном Бреммером і є лише особистою думкою автора, висловленою в його блозі на сайті журналу. У друкованій версії останнього номера видання, наголошується в повідомленні, ніякого списку найвпливовіших людей планети не було.
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