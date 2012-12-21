Кім Чен Ина визнали людиною року помилково

Про це повідомляють Вести.ру з посиланням на NY Daily News.

Після цього підсумки голосування були скасовані, і процедура була перезапущена. У результаті автори Time все ж віддали цей титул президентові США Бараку Обамі.

Але північнокорейські ЗМІ забули повідомити громадянам цю інформацію, яку підхопили деякі західні ресурси.

Втім, на цих "пустощах" з Кім Чен Ином комп'ютерні хакери не зупинилися. Вони розташували імена перших 14 лідерів рейтингу таким чином, щоб з перших букв імен конкурсантів можна було скласти словосполучення KJU Gas Chambers ("Газові камери Кім Чен Ина").

У цілому, північнокорейським ЗМІ властиво прикрашати новини, пов'язані з лідерами держави. Так, незадовго до смерті попереднього вождя нації Кім Чен Іра повідомлялося, що він був народжений від святого духа, встиг написати 1500 книг, а під час своєї першої в житті гри в гольф вразив за одну партію відразу 11 лунок.