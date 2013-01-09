Берлусконі погодився щомісячно виплачувати колишній дружині 6 мільйонів євро

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що 24 грудня суд Мілана ухвалив остаточне рішення щодо поділу майна в рамках шлюборозлучного процесу між Берлусконі і Ларіо, зобов'язавши екс-прем'єра виплачувати своїй колишній дружині 3 мільйони євро щомісяця, тобто по 100 тисяч євро в день. "У вас неточна інформація. Мова йде про 200 тисяч в день", - повідомив Берлусконі в ході програми. Він назвав цю постанову суду "рішенням трьох жінок-суддів, феміністок і комуністок", повідомляють РІА Новости.

У ході телепередачі 76-річний Берлусконі з неприхованою радістю повідомив також, що у нього тільки що народився сьомий внук. "Це син моєї дочки Елеонори. Хлопчик, якого збираються назвати Ріккардо, важить 3 кілограми 200 грамів, його зріст - 51 сантиметр", - сказав політик.

Сам Берлусконі після розриву відносин з Ларіо в 2009 році і низки гучних скандалів, пов'язаних з його любовними пригодами, в даний час підтримує близькі стосунки з 27-річною неаполітанкою Франческою Паскалі, з якою він разом відзначив свято Різдва.