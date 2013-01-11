Атомний підводний човен ВМС США зіштовхнувся з цивільним судном

На субмарині "Джексонвілл" класу "Лос-Анджелес" пошкоджений перископ. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Як зазначили в прес-службі, безпеці реактора нічого не загрожує, системи не пошкоджені, побоювань щодо можливих пробоїн немає, повідомляє Росбалт.

Командування вважає, що члени екіпажу риболовецького судна, можливо, навіть не помітили зіткнення. Після інциденту судно продовжувало рух тим же курсом з тою ж швидкістю, передають інтернет-ЗМІ.

Нагадаємо, 13 жовтня минулого року крейсер американських ВМС "Сан-Хасінто" і атомний підводний човен "Монпельє" зіткнулися під час навчань біля східного узбережжя США. Команда "Сан-Хасінто" помітила перископ приблизно за 150 метрів попереду, після чого була дана команда "повний назад", проте зіткнення уникнути не вдалося. В результаті події постраждалих немає, але у крейсера був пошкоджений обтічник гідролокаційної станції, в якому знаходиться частина електронного навігаційного обладнання.