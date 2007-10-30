П`ять з десятьох найбільших компаній світу виявилися китайськими

Найбільша китайська компанія із страхування життя China Life Insurance 29 жовтня обійшла за ринковою капіталізацією американську телекомунікаційну корпорацію AT&T, передає Лента.ру з посиланням на Bloomberg. Перша коштує 259,1 мільярда доларів, а друга - 254,1 мільярда.

Таким чином, у списку десятьох найбільших компаній китайських стало п`ять - China Life, China Mobile, Industrial & Commercial Bank of China і China Petroleum & Chemical. Утім, тільки дві з цих компаній входять до п`ятдесяти найбільших за виручкою.

Американських компаній в списку тільки три. Це Exxon Mobil (перше місце), General Electric і Microsoft. До десятки також входять російський "Газпром" і англо-голландська Royal Dutch Shell.

Як зазначає агентство, за рік провідний китайський фондовий індекс зріс на 169 відсотків. Для порівняння, американський S&P 500 збільшився тільки на 8,2 відсотка.