Художньому керівнику Большого театру до замаху проколювали колеса і зламували сайт
07:14, 18 січня 2013Світ
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Художньому керівнику балету Большого театру, якому невідомий у четвер хлюпнув в обличчя імовірно кислотою в Москві, раніше неодноразово погрожували.
Сергію Філіну проколювали колеса й зламували сайт / Фото Большого театра
Про це повідомила РІА Новости прес-секретар Большого театру Катерина Новікова.
За її словами, Сергій Філін під'їхав до свого будинку, коли він підійшов до під'їзду, його гукнули. А потім нападник у масці хлюпнув йому в обличчя їдку рідину.
Філін звернувся за допомогою до охоронця розташованої поблизу автостоянки.
"Сергію погрожували, невідомі проколювали йому колеса, зламали сайт. Кому це потрібно - невідомо. Повинна розібратися поліція", - сказала співрозмовниця агентства.
Вона додала, що після нападу Філіна госпіталізували з опіками обличчя 3 ступеня та опіком очей. Лікарі кажуть, що чекає тривалий відновлювальний період.
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