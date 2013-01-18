Художньому керівнику Большого театру до замаху проколювали колеса і зламували сайт

Про це повідомила РІА Новости прес-секретар Большого театру Катерина Новікова.

За її словами, Сергій Філін під'їхав до свого будинку, коли він підійшов до під'їзду, його гукнули. А потім нападник у масці хлюпнув йому в обличчя їдку рідину.

Філін звернувся за допомогою до охоронця розташованої поблизу автостоянки.

"Сергію погрожували, невідомі проколювали йому колеса, зламали сайт. Кому це потрібно - невідомо. Повинна розібратися поліція", - сказала співрозмовниця агентства.

Вона додала, що після нападу Філіна госпіталізували з опіками обличчя 3 ступеня та опіком очей. Лікарі кажуть, що чекає тривалий відновлювальний період.