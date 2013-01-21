В аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 500 рейсів

Про це повідомляють Вести.Ru.

На даний момент з Франкфурта не змогли вилетіти 229 літаків і ще щонайменше 271 - приземлитися. За словами представника аеропорту, в повітряній гавані скупчилося багато літаків через скасування великої кількості авіарейсів в неділю. Як очікується, у зв'язку з негодою аероузел і у вівторок працюватиме з перебоями.

Низькі температури і снігопад порушили не тільки авіасполучення в Німеччині, але й призвели до скасуванням і затримок руху потягів і автобусів.