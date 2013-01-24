Польща ввійшла до 20 кращих країн для ведення бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, країна за останній рік піднялася у цьому рейтингу на дві позиції, випередивши, зокрема, Південну Корею, Ірландію, Італію, Китай і Люксембург.

Згідно з Bloomberg Ratings, цього року найкраще вести бізнес у Гонконгу, який очолив рейтинг вдруге поспіль. До трійки лідерів увійшли США і Японія, що піднялися порівняно з минулим роком на одну та чотири позиції.

Серед найпривабливіших країн для ведення бізнесу (з проаналізованих Bloomberg 161 держави) опинилися також Нідерланди, Німеччина, Австралія, Канада, Сінгапур, Данія і Велика Британія.

"Знову так звані країни БРІК показали слабкий результат. Китай впав на 24-те місце з 19-го минулого року. Індія, Росія і Бразилія не потрапили навіть до 50 кращих, посівши 54-те, 56-те і 61-те місце, відповідно", - зазначає Bloomberg.

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Україна також не увійшла до перших 50 кращих економік для бізнесу за версією Bloomberg, а серед країн регіону до нього потрапили Угорщина (31-те місце), Чехія (33), Туреччина (38), Болгарія (43) і Румунія (47).

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров у січні поточного року заявив, що вважає реальним входження України до сотні країн за легкості ведення бізнесу (за рейтингом Світового банку Doing Business – УНІАН).

При цьому він відзначив, що за категорією легкості реєстрації підприємств Україна піднялася на 66 позицій за один рік.