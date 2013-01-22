Космічне агентство КНДР може потрапити під санкції ООН

Про це повідомило РІА Новости джерело в штаб-квартирі всесвітньої організації.

"Проект нової резолюції готовий до винесення на голосування в другій половині дня", - повідомило джерело. За його даними, резолюція передбачає розширення списку санкцій, під які потрапляє безпосередньо і космічне агентство Північної Кореї. В порушення колишніх резолюцій КНДР запустила 12 грудня минулого року ракету, яка може бути при нагоді оснащена ядерною боєголовкою і подолати відстань в 13 тисяч кілометрів.

Припускають, що Пхеньян уже володіє ядерними пристроями, які були випробувані двічі в 2006 і 2009 роках. У північнокорейської місії при ООН поки не коментують майбутнє голосування і проект резолюції.

"Ми в курсі, що відбувається. Подивимося, що буде завтра", - сказав РІА Новости по телефону заступник постійного представника КНДР при ООН Лі Дон Іль.