Половина росіян вважають 12 червня Днем незалежності

Сьогодні росіяни відзначають державне свято – День Росії. Проте, як свідчать результати соцопитувань, росіяни погано знають, чого 12 червня святкується День Росії. Про це повідомляє NEWSru.

Майже три чверті росіян не знають, яку саме подію слід відзначати 12 червня. Тільки 28% опитаних соціологами громадян змогли дати правильну назву свята - День прийняття Декларації про державний суверенітет Росії (з 2002 року відзначається як День Росії).

Більшість же - 47% - вважають, що 12 червня в країні відзначається День незалежності Росії. 2% росіян вважають, що цього дня святкується річниця виборів першого президента Росії (15 років тому, в 1991 р.), 3% учасників опитування давали інші варіанти, а 6% взагалі не вважають 12 червня святковим днем. При цьому 15% респондентам важко було сказати, чому цей день оголошено в Росії вихідним. Такі дані повідомили "Інтерфаксу" в Аналітичному Центрі Юрія Левади за результатами представницького опитування 1600 росіян.

Як відомо, фактично сучасна Росія стала незалежною державою після розпаду СРСР наприкінці 1991 року. Ставлення росіян до плодів незалежності за останні роки помітно покращилось. Згідно з даними "Левада-центру", з 2003 року вдвічі збільшилася частка росіян, які відчувають гордість за свій народ (з 11% до 22%). Більше стало й тих, хто вважає, що незалежність принесла Росії визнання як світової держави (з 20% до 22%), хто говорить про вдосконалення державного ладу в країні (з 12% до 18%), а ось про поліпшення економічного стану дещо менше (з 13% до 12%).

В цілому 53% опитаних вважають, що незалежність Росії пішла країні на користь, а 27% - що швидше або безперечно на шкоду.

Під час опитування соціологи виявили великі розбіжності в думках росіян щодо того, яку дату найкраще було б відзначати як головне державне свято Росії. День Росії 12 червня згадують у зв`язку з цим 19% опитаних, день Конституції РФ 12 грудня - 5%, день святого Георгія, покровителя Росії -3%, 7 листопада, річниці Жовтневої революції - 4%, встановлений нещодавно День народної єдності 4 листопада - 2%, день російського прапора 23 серпня - 1%, день перемоги над путчем 22 серпня - менше 1%.

Єдина знаменна дата, яка користується підтримкою більшості росіян - День Перемоги 9 травня (57%). "Такий розкид думок показує, що нинішній Росії явно не вистачає об`єднувальних державно-святкових символів", - підкреслив голова Центру Юрій ЛЕВАДА.

День Росії був оголошений державним святом указом першого президента Росії Бориса ЄЛЬЦИНА в 1994 році, а нинішню назву - День Росії отримав у 2002 році, коли був внесений до нового Трудового Кодексу в числі "червоних дат" календаря.