П`ятеро людей загинули на пожежі в будинку для старих під Тулою

Кількість загиблих при пожежі в будинку для старих у Чернському районі Тульської області досягла п`ятьох осіб, повідомив РІА Новостипредставник МНС Росії.

Евакуйовано 293 людини, серед яких 17 співробітників.

"Вогонь у будинку загасили, площа пожежі становила 1 тисяча 400 квадратних метрів. Триває перевірка списків людей. Всіх евакуйованих нині розміщують по районних лікарнях", - сказав співрозмовник агентства (Пізніше інформація про закінчення пожежі не підтвердилася, площа пожежі розширилася до 1700 кв. м. - УНІАН).

Причини пожежі з`ясовує створений на місці оперативний штаб, який очолює начальник головного управління МНС РФ по Тульській області.

Як зазначає агентство, це вже четверта пожежа за рік в будинках для старих і психіатричних лікарнях Росії. Загинули загалом 74 людини, 47 одержали травми і опіки.