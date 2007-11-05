Путін підписав закон про особливі економічні зони нового типу

Президент РФ Володимир Путін підписав федеральний закон, що передбачає створення в Росії нового типу особливих економічних зон, - портових, повідомляє прес-служба Кремля.

Федеральний закон встановлює особливості портових особливих економічних зон, зокрема, можливість їх створення на територіях кількох муніципальних утворень, а також на земельних ділянках, які перебувають у володінні й користуванні громадян та юридичних осіб. На відміну від інших типів особливих економічних зон, що створюються на 20 років, портові особливі економічні зони створюються на 49 років, наголошується в повідомленні.

Портові економічні зони створюються на територіях морських або річкових портів, відкритих для міжнародного cполучення і заходу іноземних суден, територіях аеропортів, відкритого повітря для суден, що виконують міжнародні повітряні перевезення, а також на територіях, призначених для розширення або будівництва порту (аеропорту).

Закон вводить визначення поняття "Резидент портової особливої економічної зони", встановлює принцип державного регулювання її діяльності на основі угоди з органами управління особливими економічними зонами.

Крім того, закон передбачає положення, що визначають особливості застосування режиму свобод митної зони в портових особливих економічних зонах.

Федеральний закон "Про внесення змін до федерального закону "Про особливі економічні зони в Російській Федерації" Держдума ухвалила 11 жовтня 2007 року, і Рада Федерації схвалила 17 жовтня.

РІА "Новости"