Саакашвілі має намір виграти вибори президента Грузії

Михайло СААКАШВІЛІ балотуватиметься на пост президента Грузії на майбутніх виборах глави держави, що заплановані на осінь 2008 року . Про це він заявив в інтерв`ю Громадському ТБ Грузії.

М.СААКАШВІЛІ сказав, що "упевнений в тому, що здобуде перемогу на цих виборах". Він заявив, що вибори президента і парламенту пройдуть восени 2008 року "відповідно до рішення, прийнятого парламентом в грудні 2006 року".

М.СААКАШВІЛІ був обраний президентом на виборах в січні 2004 року строком на 5 років. За ініціативою президента і рішенням парламенту, вибори парламенту і президента пройдуть одночасно восени 2008 року.

Грузинська опозиція і учасники мітингу, що проходить біля будівлі парламенту в Тбілісі, висловили обурення виступом президента. Один з лідерів партії "Рух за єдину Грузію", адвокат Ека БЕСЕЛІЯ ознайомила учасників мітингу з основним змістом виступу президента.