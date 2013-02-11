ЗМІ: Обама закличе конгрес до скорочення ядерних озброєнь

Про це повідомляє в понеділок інтернет-портал New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента. За даними джерела, Обама досяг угоди з представниками ЗС США про скорочення кількості стратегічних ядерних боєголовок приблизно на третину.

Президент США "вважає, що можна значно скоротити кількість розгорнутих ядерних боєголовок і тим самим заощадити велику кількість коштів, не ризикуючи при цьому безпекою Америки", цитує агентство джерело.

Як пише РІА Новости, в даний час, як повідомляє видання, всього в арсеналі США є 1,7 тис ядерних боєзарядів. У відповідності з договором СНО від 8-го квітня 2010, підписаним президентами РФ і США, сторони мають намір за сім років скоротити сумарну кількість боєзарядів до 1,55 тисячі і до 800 знизити граничний рівень для розгорнутих і нерозгорнутих стратегічних носіїв. Білий дім розглядає можливість скорочення ядерних озброєнь вже кілька років. Раніше ЗМІ повідомляли, що в уряду є як мінімум три можливі варіанти зниження загального числа розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок. Перший варіант передбачає скорочення до 1-1,1 тисячі одиниць, другий варіант - до 700-800 одиниць, третій - до 300-400 одиниць.