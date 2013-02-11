ХАМАС запускає власне новинне агентство

Нове агентство називається «Аль-Рай», що означає «думка», пише Лента.ру з посиланням на AFP.

У штаті нового агентства наразі 15 журналістів.

За словами Саламеха Мааруфа, голови інформаційного управління ХАМАСу, агентство буде контролюватись інформаційним управлінням влади Гази і «слідувати офіційним курсом уряду».

Однак в «Аль-Рай» обіцяють відображати й інші точки зору, в тому числі точку зору руху ФАТХ і його лідера, глави Палестинської автономії, Махмуда Аббаса.

Як заявив Саламех Мааруф, агентство буде «важливим джерелом інформації про дії влади, новини і повідомлення від прем'єр-міністра Гази Ісмаїла Ханії». Крім того, за словами директора, видання дозволить передавати уряду Гази «скарги і пропозиції».

Як зазначають ЗМІ, на території Гази зараз діє кілька новинних агентств, включаючи близьке до ХАМАСу агентство SAFA, засноване у 2007 році. Крім того, під контролем ХАМАСу знаходиться телеканал Al-Aqsa.

Офіційне інформагентство Палестинської автономії, WAFA, існує з 1972 року і контролюється рухом ФАТХ.