Основною проблемою Москви є нелегальні робітники

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у матеріалах засідання громадсько-консультативної ради при Федеральній міграційній службі Росії по м. Москва.

«Всупереч міфам, що склалися, зараз основна проблема столиці не «нелегальні іноземні мігранти», а нелегально працюючі іноземні громадяни. Втім, також без відповідного оформлення у столиці працюють мільйони російських громадян», - зазначається у доповіді. Що до «іноземних нелегалів», то правоохоронні органи так поставили свою роботу, що для іноземця зараз перебувати у Москві без відповідних документів все одно, що водієві їздити без прав: теоретично можна, але ризики перевищують витрати, вважають у раді.

«На даний час основна проблема в столиці - що не ті, хто «нелегально перебувають», а ті, хто «без дозволу працюють», - зазначають експерти.

За їх інформацією, представники бізнесу у сфері ЖКГ, будівництва і громадського харчування, користуючись прогалинами у законодавстві, з метою отримання максимального прибутку, наймають персонал з числа приїжджих, здебільшого з держав СНД.

«При цьому, наймаючи громадян з інших російських регіонів та іноземних держав, вони не забезпечують їх житлом, і їх працівники, хто через обставини, а хто також з економії, нерідко живуть у місцях, не призначених для цього: у промислових зонах, у підвалах і на горищах житлових будинків, у підсобках», - наголошується у документі.

Проблеми адаптації та інтеграції іноземців у Росії при цьому «стоять не так гостро, як у низці європейських країн». «Все ж таки відіграють роль як загальне минуле і єдина колись система освіти, так і те, що значну частину приїжджих становлять громадяни України, Білорусі і Молдови, а також слов'яни і люди європейської культури з країн Центральної Азії і Закавказзя», - вважають експерти.

Водночас проблеми, особливо з низькокваліфікованими іноземними робітниками є – загальний рівень мовної підготовки мігрантів з року у рік знижується у міру зміни поколінь.

За даними Федеральної міграційної служби РФ, до Росії приїжджають не менш як 1 млн трудових мігрантів з України.