В Європі створюють єдину систему cповіщення про падіння метеоритів

Європейське космічне агентство / ЄКА / розпочало до створення в Європі єдиної системи оповіщення про метеорити. Про це йдеться в поширеній сьогодні заяві ЄКА, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"На даний момент фіксуються траєкторії руху лише великих об'єктів. Майже 99 відсотків астероїдів, що досягають 1 км в діаметрі, вже ідентифіковані", - зазначив Ніколас Бобринські, співробітник створеної в 2008 році програми ЄКА по стеженню за ситуацією в космосі. За його словами, "невеликі метеорити також представляють велику небезпеку" для жителів Землі. "У разі зіткнення вони викликають сильні руйнування. Ви бачили наслідки від падіння метеорита діаметром 17 метрів в Челябінську, - заявив Н.Бобринські. - Якщо взяти небесне тіло діаметром 50 метрів і масою в 20-30 разів більше, то його енергія виявиться колосальною" .

За словами фахівця ЄКА, в Сонячній системі спостерігається майже 1 млн астероїдів діаметром 50 метрів або більше. "І принаймні 10 тисяч з них можуть перетинати орбіту Землі, - уточнив Н.Бобринські. - Виходить, що більшість об'єктів, які одного разу можуть зіткнутися з нашою планетою, ще не ідентифіковані. Необхідно виконати величезну роботу".

ЄКА 22 травня в Римі відкриє координаційний центр, в який буде стікатися інформація від усіх європейських обсерваторій. У цьому центрі вчені стежитимуть за малими небесними тілами, які становлять потенційну загрозу для Землі. Крім того, агентство розпочало розробку прототипу нового телескопа, в основі якого лежатиме принцип будови фасеточних очей комах. З дзеркалом діаметром 1 метр і великим кутом огляду він дозволить регулярно переглядати небо, пояснив Н.Бобринські. У майбутньому ЄКА планує ввести в дію шість таких телескопів, які працюватимуть в автоматичному режимі.

"Завдання в тому, щоб розпізнавати об'єкти діаметром понад 50 метрів за три місяці до їх наближення до Землі", - підкреслив представник ЄКА. За його словами, такий мінімальний проміжок часу, необхідний вченим і владі для того, щоб відреагувати на можливу загрозу з космосу.