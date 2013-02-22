У Швейцарії вбили останнього ведмедя

Тварину, відому як М13, застрелили за рішенням влади. Причиною такого рішення стало те, що ведмедя визнали небезпечним для людей, передає Лента.ру.

За даними місцевої преси, смерть М13 була неминучою, оскільки останнім часом тварину дедалі частіше бачили біля населених пунктів. Восени він навіть заліз у літній будиночок і викрав припаси. Близько десяти днів тому ведмідь прокинувся від зимової сплячки і знову почав з'являтися поряд з житловими районами.

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Представники влади зазначили, що раніше намагалися віднадити ведмедя і навчити його боятися людей, але тварина не реагувала на ці спроби. Як зазначили чиновники, ймовірно, М13 надто звик до близькості людей і зовсім не відчував перед ними ніякого страху.

М13 мешкав на територіях Швейцарії, Австрії та Італії. Але більшу частину часу все-таки проводив у Швейцарії, поруч з італомовним селом в кантоні Граубюнден. Очікується, що в майбутньому ведмеді з Італії можуть переселитися до Швейцарії. Наразі ж таких тварин немає, і М13 був останнім ведмедем, який жив у країні.

Останній народжений в Швейцарії ведмідь був убитий 1904 року. У XXI столітті в Італію зі Словенії були завезені ведмеді, нащадки яких потім перебралися до Швейцарії. У 2006 році країна розробила план, згідно з яким будь-який небезпечний для людини ведмідь міг бути застрелений. Кілька тварин справді були вбиті відповідно до акту.

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М13 вперше був помічений у квітні 2012 року. У нього були брати М12 і М14, але обох збили машини. Сам М13 постраждав від зіткнення з поїздом, але вижив. Восени він напав на осла, а також розорив вулики і заліз у дачний будинок. Кінець осені і велику частину зими ведмідь провів у сплячці.